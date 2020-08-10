باريس: الأولوية في لبنان لتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب وتواجه التحديات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مساء يوم الاثنين، إن الأولوية في لبنان هي لتشكيل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب، وتواجه التحديات، وأهمها إعادة إعمار بيروت.

وطالبت الخارجية الفرنسية بسماع مطالب الشعب اللبناني حول الإصلاح، مؤكدة أن باريس تقف بجانب لبنان في هذه اللحظات الصعبة.

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وأشارت الخارجية إلى أن الإصلاحات وإعادة إعمار بيروت أبرز تحديات الحكومة التي ستتشكل في لبنان.

وأعلن حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، استقالة حكومته، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وكان رئيس الوزراء المستقيل قد صرح عقب انتهاء اجتماع للحكومة (تضم 20 وزيرا بينهم دياب)، في "السراي الحكومي" بالعاصمة بيروت، أن "الحكومة ستستقيل"، مشيرا إلى أن "القرار بالاستقالة جاء لتحمل المسؤولية".

إلى ذلك، طالب محتجون غاضبون وسط بيروت اليوم الاثنين، باستقالة مجلس النواب بعد استقالة الحكومة.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

المصدر: وكالات