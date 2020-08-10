الإمارات.. "الهوية والجنسية" تمدد مهلة حاملي أذونات الدخول لمدة شهر

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، اليوم الاثنين، قرارا يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلة إضافية.

وقالت الهيئة إنها مددت ولمدة شهر واحد أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية وذلك اعتبارا من تاريخ 11 أغسطس 2020، بهدف تمكينهم من المغادرة.

وأضافت أنه سيتم إعفاءهم من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.

ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجددا لزيارة الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ذلك يأتي ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والتزاما من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قراراً يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلةً إضافية، اعتباراً من تاريخ 11/8/2020 ولمدة شهر بهدف تمكينهم من المغادرة مع الاعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة. pic.twitter.com/rtqAbC9pWx — Identity and Citizenship- UAE (@ICAUAE) August 10, 2020

المصدر: وام