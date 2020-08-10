 
مباشر

الإمارات.. "الهوية والجنسية" تمدد مهلة حاملي أذونات الدخول لمدة شهر

أخبار العالم العربي

الإمارات..
Reuters
الإمارات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oi0c

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، اليوم الاثنين، قرارا يمنح بموجبه حاملي أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية للمتواجدين داخل الدولة مهلة إضافية.

وقالت الهيئة إنها مددت ولمدة شهر واحد أذونات وتأشيرات الدخول المنتهية وذلك اعتبارا من تاريخ 11 أغسطس 2020، بهدف تمكينهم من المغادرة.

وأضافت أنه سيتم إعفاءهم من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة. 

ودعت الهيئة كافة حاملي أذونات الدخول المنتهية بالعمل على تسوية أوضاعهم عبر المغادرة ضمن المهلة المقررة للترحيب بهم مجددا لزيارة الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ذلك يأتي ضمن المبادرات الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والتزاما من الهيئة بتنفيذ القرارات في شأن أنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب.

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا