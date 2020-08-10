السودان: تأجيل اجتماعات سد النهضة أسبوعا لمواصلة المشاورات الداخلية

أعلن السودان استئناف مفاوضات سد النهضة، اليوم الاثنين، بدعوة من الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين.

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وذكر بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية أن وفد الخرطوم طلب في بداية الجلسة تأجيل المفاوضات لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.

وأوضح البيان أن طلب السودان بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع يرتبط بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات وضرورة توسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان صدر اليوم الاثنين، تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع آخر، استجابة لطلب من مصر والسودان.

ناصر حاتم

المصدر: RT