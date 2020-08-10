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وزير الصحة الأردني يكشف عن تهرب أشخاص من فحص كورونا باستخدام الكحول

أخبار العالم العربي

وزير الصحة الأردني يكشف عن تهرب أشخاص من فحص كورونا باستخدام الكحول
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كشف وزير الصحة الأردني سعد جابر عن ضبط أشخاص يشتبه إصابتهم بفيروس كورونا يقومون بوضع الكحول في أنوفهم لضمان ظهور نتائج سلبية لفحوصاتهم.

وأكد الوزير الأردني ضبط 73 شخصا حاولوا الهروب من مواقع الحجر. 

وأشار جابر إلى أن عدد الفحوصات في الأردن بلغ اكثر من 650 ألف فحص منذ بداية الجائحة.

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على صعيد آخر، قال وزير الأعلام الأردني أمجد العضايلة إن أمر الدفاع 11 نص على عقوبات على الأفراد تصل إلى نحو 50 دينارا (70 دولارا) في حال عدم التقيد بمسافات التباعد، وعدم وضع كمامة في الأماكن العامة والوزارات والدوائر الحكومية.

وتصل عقوبة كل منشأة لا تلتزم بأمر الدفاع، بحسب العضايلة، إلى 200 دينار أي (نحو 280 دولارا)، بالإضافة إلى إغلاقها.

المصدر: خبرني

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