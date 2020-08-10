قطر تسجل 4 وفيات و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 113 ألفا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 315 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين.

وارتفع إجمالي الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة، منذ الأمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد المتعافين من المرض في قطر بلغ 109993، مشيرة إلى تعافي 284 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/tqEK9qXv9U — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) August 10, 2020

المصدر: RT