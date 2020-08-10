انتقادات لإعلان محافظة حلب القبض على متسول معه نحو مليوني ليرة

تلقت محافظة حلب السورية انتقادات حادة لمنشورها الذي قالت فيه إنها قبضت على متسول ووجدت معه نحو مليوني ليرة سورية، وأحالته إلى القضاء.



وذكر المكتب الصحفي في المحافظة أن مكتب مكافحة التسول والتشرد قبض على المتسول ومعه مليون و941 ألف ليرة سورية (غرام الذهب يعادل أكثر من مئة ألف ليرة).

ونقلت صفحة المكتب في فيسبوك عن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، صالح بركات، أن المتسول كان في جانب جامع "أهل بدر" في حي الفرقان، وأنه من مواليد /1965/، وأضاف أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحقه وإحالته إلى القضاء المختص.

وأشار بركات إلى أن عدد ضبوط التسول في المدينة بلغ 45 ضبطا منذ بداية العام الحالي حتى اليوم.

معظم التعليقات على منشور المحافظة كانت تنتقد ذلك الإعلان عن المتسول، وحملت أغلب التعليقات تعاطفا مع المتسول، وتساؤلات حول مَن دفعه لذلك.

ومن تلك التعليقات:

- "مسكين .. هدول كل اللي معه مصروف شهر واحد بسوريا"

- "هلق مالقيتو غير هاد تصيرو زلم عليه في متسولين بحوزتهم مليارات .. هاد المتسول العالم عاطيتو من مال الله مو من مال الشعب"

- "عجب ليش كترو المتسولين .بهالايام. ؟؟؟؟؟ لاحقوا الحرامية يلي خلت العالم تشحد بالاول. صحبح يلي ما بيقدر عالحمار بتشطر عالبردعة"

- "بلد مليانة متسولين بكرافات ورتابة"

- "ولك الشحادة في النهاية شغل وتعب ووقفة بالشمس. احسن من الحرامية يلي سرقو البلد . وبهدلو الدنيا بطمع وجشع والكسب الغير مشروع"

- "هاد ما عم يشحد, هالمصاري كلها حلال دفع حقها من كرامتو.. تركوه بحالو الله يكون بعونو .. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء"

- "هلق مالاقيته غير المعتر تصادروا أمواله عوووووجة"

- "مكتب مكافحة التسول ولا مكافحة المتسولين؟".

المصدر: RT