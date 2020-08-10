العراق يسجل 3484 إصابة و72 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأثنين، تسجيل 3484 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 19663 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1165049 نموذجاً".

وأضاف: "كما سجلت الوزارة 2015 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وتُشكل نسبة حالات الشفاء في العراق 71.5% من مجموع الإصابات التي بلغت 153599 إصابة، توفي منها 5464 مصابا.

المصدر: RT