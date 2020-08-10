الأمين العام لدور الإفتاء ينعى الأمين العام لمجمع الفقه الدولي

نعى إبراهيم نجم، الأمين العام لدور الإفتاء في العالم، عبد السلام العبادي، الأمين العام لمجمع الفقه الدولي ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم في مدينة جدة.

وقال نجم، اليوم الاثنين، إن الراحل كانت له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدار سنوات كثيرة، تولى فيها العديد من المناصب التي استطاع من خلالها أن يخدم الأمة العربية والإسلامية.

وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العبادي، داعيا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يشفع فيه أعماله الصالحة وعلمه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

المصدر: RT