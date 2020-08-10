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مصر تستخدم البريد لأول مرة في تاريخها للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

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مصر تستخدم البريد لأول مرة في تاريخها للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ
Reuters
مصر
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قال الأمين العام المساعد لحزب "مستقبل وطن"، أحمد الشاعر، إنه لأول مرة في التاريخ سيكون التصويت في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ في مصر عبر البريد.

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وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية، عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الأمر "يحدث لأن مصر تسعى للحفاظ على أرواح مواطنيها خارج أراضيها، بسبب أزمة كورونا".

وأشار الشاعر إلى أن حزب "مستقبل وطن" أنشأ غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات المقبلة كما فعل الحزب في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة منذ العام 2014، مؤكدا أن الغرفة نشطة في كافة المحافظات بالداخل أو حتى المتابعة في الخارج.

وأضاف أن غرفة عمليات الحزب "تتواصل مع المصريين في الخارج، لمعرفة الشكاوى والعراقيل التي تواجههم"، موضحا أن هناك فارقا بين التصويت بالبريد والتصويت الإلكتروني الذي تكون نتيجته فورية، مناشدا المواطنين في الخارج اتباع الإجراءات الصحيحة خلال عملية الاقتراع.

المصدر: الأهرام

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