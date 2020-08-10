القضاء الجزائري يصدر حكما بالسجن 3 سنوات بحق مراسل قناة "tv5"

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 3 سنوات في حق الصحفي، خالد درارني، والحكم بالسجن على الناشطين السياسيين سمير بلعربي وحميطوش سليمان.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان، اليوم، إن "محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أصدرت حكما بالسجن 3 سنوات بحق الصحفي خالد درارني، إثر إدانته بـ"تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر".

وأوقفت السلطات الجزائرية في مارس الماضي، درارني (40 عاما) ووضعته قيد الحبس الاحتياطي، جراء اتهامات، نفاها هو، تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر أثناء مسيرات الحراك الشعبي".

المصدر: وكالات