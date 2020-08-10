مصر تعلن عن تغير في مياه الأمطار على منابع النيل

أعلنت اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل في مصر، أن مياه الأمطار هذا العام أعلى من المعدلات التي كانت عليها في العام المنصرم.

إقرأ المزيد

وأوضحت اللجنة في اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف المائي لمصر أن البيانات تشير إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

ووجه وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، بضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة في إدارة كميات المياه المخزنة ببحيرة ناصر، لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الفيضان يحتمل أن يكون أعلى من المتوسط، ولكن من المبكر الحكم على حجم الفيضان، إلا أن الوارد خلال أغسطس وسبتمبر سيعطي مؤشرا جيدا عن حالة الفيضان، بالإضافة إلى أن الوارد من المياه أعلى من نظيره عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتابع مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة صور وخرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس، وتشير صور التنبؤ إلى سقوط الأمطار خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس 2020 وإلى ارتفاع معدل سقوط الأمطار، وقد تتعدى 40 مم في مناطق كثيرة بالسودان وإثيوبيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية