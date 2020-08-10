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اعتقال رئيسة حزب سوري أثناء احتجاج أمام البرلمان في دمشق

أخبار العالم العربي

اعتقال رئيسة حزب سوري أثناء احتجاج أمام البرلمان في دمشق
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قال حزب الشباب للبناء والتغيير إن "قوات الأمن السورية" اعتقلت رئيسة الحزب في دمشق، اليوم الاثنين.

وحاولت RT الاتصال ببروين إلا أن هاتفها بقي مغلقا حتى تحرير هذا الخبر.

وقامت بروين اليوم مع مجموعة من نشطاء حزبها بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب السوري في دمشق، وفي وقت جلسته الافتتاحية.

وكانت بروين، وهي أول سورية كردية ترشح نفسها لعضوية مجلس الشعب، شككت بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في سوريا، ودعت عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك أمس لتلك الوقفة الاحتجاجية وقالت إنها "رسالة نكررها وبكل الوسائل السلمية الحضارية حتى يصل الصوت و يثمر فعلاً ويحصد نتائجه السوريون".

وأضافت: "سنقول لمن انتهك القانون وضرب عرض الحائط حريات السوريين باختيار ممثليهم إلى مجلس الشعب (إن) مجلسكم نحر آخر معاقل ثقتنا بنهجٍ أردناه تشاركي لا اقصائي".

واليوم الأثنين أعلن الحزب أنه نفذ رفقة عدد من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب.

اعتقال رئيسة حزب سوري أثناء احتجاج أمام البرلمان في دمشق

اعتقال رئيسة حزب سوري أثناء احتجاج أمام البرلمان في دمشق

المصدر: RT

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