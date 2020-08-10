وباء كورونا يتمدد في شمال وشرق سوريا

أعلنت "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، عن إكتشاف 18 حالة إصابة جديدة بكورونا في مناطق سيطرتها.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، أن الحالات تتوزع على الشكل التالي: حالتان في الحسكة، 9 حالات في قامشلي، حالة واحدة في الرميلان، حالتان في دير الزور، 3 حالات في عين العرب (كوباني)، حالة واحدة في الرقة.

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وأضاف مصطفى أن هناك خمس حالات شفاء جديدة.

يذكر أنه قد تم الإعلان عن إكتشاف 101 حالة إصابة سابقا في تلك المناطق، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 مع هذه الحالات الجديدة إلى 119 حالة، من بينها خمس حالات وفاة وعشر حالات شفاء.

هذا ووجهت منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا (منظمة الهلال الأحمر الكردي) فرع الشهباء، نداء عاجل الى دول العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية.

وجاء في النداء أن الخطورة التي حذرت منها دول ومنظمات حول الوضع الخطير والكارثي الذي ينتظر السوريين وكل التحذيرات العالمية من احتمال تفشي فيروس كورونا القاتل في سوريا قد أصبح واقعا الآن، وأي مستقبل مرير ينتظر السوريين عامة في ظل الصراع الدائر منذ عشر سنوات على امتداد الجغرافية السورية والذي خلف الخراب والدمار في البنى التحتية وفي القطاعات الخدمية والصحية بشكل خاص، ما جعل القطاع الصحي هشا ضعيفا لا يقوى على مقاومة اي جائحة خطيرة.

وأضاف البيان، وبناء على ما تقدم فإننا نوجه نداءنا العاجل ونناشد كافة دول العالم ومنظماتها الحقوقية والانسانية، على رأسها منظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي وكل من يتبعها من مؤسسات صحية ذات الصلة، بأن تقوم بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب السوري عامة و تجاه مهجري عفرين خاصة في مناطق الشهباء، وتقديم المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس قدر المستطاع وتخفيض حجم الكارثة الانسانية التي يمكن أن تحل بالمنطقة عامة.

المصدر: RT