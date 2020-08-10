لبنان.. فتح الحدود اللبنانية السورية أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة

أعلن الأمن العام اللبناني فتح معبري المصنع والعبودية على الحدود اللبنانية السورية أمام اللبنانيين في سوريا الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وجاء في بيان صدر عن الأمن العام: "استنادا الى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 11/08/2020 و 13/08/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان".

المصدر: وكالات