جعجع شاكرا ماكرون: فرنسا الأم الحنون للبنان

شكر رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الرئيس الفرنسي إيمنويل ماكرون، على وقوفه إلى جانب لبنان في أزمته الحالية.

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وقال جعجع، اليوم الاثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرة من جديد تثبت فرنسا بأنها الأم الحنون للبنان. مرة من جديد يثبت الشعب الفرنسي كم هو متعلِّق بلبنان".

وأضاف: "شكرا إيمانويل ماكرون لأنك تركت كل انشغالاتك، كل "covid-19"، وكل المشكلات الاقتصادية التي تعانيها فرنسا وأوروبا هذه الأيام وخصّصت حتى الآن أسبوعا كاملا للبنان".

وختم: "أعطانا الله أياماً حلوة لكي نرد الجميل لفرنسا ولو رمزيا".

وكان الرئيس الفرنسي من أول المسؤولين رفيعي المستوى الذين زاروا لبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الكارثي، الذي أدى لوفاة العشرات من الأشخاص وإصابة الآلاف.

كما قدمت فرنسا العديد من المساعدات الإنسانية والطبية لضحايا الانفجار، ودعا ماكرون الدول المانحة خلال مؤتمرها أمس الأحد للعمل سريعا لإنقاذ لبنان، وضرورة أن تذهب المساعدات مباشرة إلى حيث يحتاجها الناس على الأرض، مشيرا إلى أن الأموال التي جمعت اليوم يجب أن تكون مجرد بداية.

أعطانا الله أياما حلوة لكي نرد الجميل لفرنسا ولو رمزيا.

2/2 — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 10, 2020

المصدر: RT