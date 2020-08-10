 
مباشر

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة "انفجار مرفأ بيروت"

أخبار العالم العربي

توالي الاستقالات من مجلس النواب اللبناني عقب حادثة
لبنان 24
عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب اللبناني هنري حلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohvd

قدّم عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب اللبناني، هنري حلو، كتاب استقالته من مجلس النواب إلى الأمين العام للمجلس، عدنان ضاهر.

وكان نوّاب كتلة "الكتائب" سامي الجميل ونديم الجميل وإلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان ورئيس حركة "الإستقلال" ميشال معوض، قد أعلنوا سابقا استقالاتهم من مجلس النواب.

إقرأ المزيد
النائبة ديما جمالي تعلن استقالتها من مجلس النواب اللبناني
النائبة ديما جمالي تعلن استقالتها من مجلس النواب اللبناني

كما أعلنت النائبة، ديما جمالي، أمس أنّها ستتقدّم اليوم باستقالتها من المجلس. وأعلن النائب، نعمة أفرام، تعليق نشاطه النيابي إلى حين التصويت على تقصير ولاية المجلس الحالي ثمّ سيتقدّم باستقالته من المجلس. 

المصدر: لبنان 24

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا