قرقاش يرد على حمد بن جاسم بأبيات شعر من قصيدة لأحمد شوقي

رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تصريحات رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، قال فيها إن "قيادة السعودية وضعت نفسها في مأزق".

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وعلق قرقاش في تغريدة على "تويتر" يوم الأحد، على تصريحات آل ثاني بأبيات شعر شهيرة للشاعر المصري أحمد شوقي.

وقال الدبلوماسي الإماراتي في نص تدوينته:

"بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا. في شِعارِ الواعِظينا. فَمَشى في الأَرضِ يَهذي. وَيَسُبُّ الماكِرينا".

وأضاف قرقاش: "تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسؤول خليجي سابق".

ورغم أن الوزير الإماراتي لم يذكر اسم آل ثاني صراحة، إلا أن مضمون ما كتب يشير إليه.

بَرَزَ الثَعلَبُ يَومًا

في شِعارِ الواعِظينا

فَمَشى في الأَرضِ يَهذي

وَيَسُبُّ الماكِرينا



تذكرت رائعة أمير الشعراء اليوم وأنا أتابع تغريدات مسؤول خليجي سابق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 9, 2020

وحذر آل ثاني، في سلسلة تغريدات عبر صفحته على "تويتر"، "المملكة العربية السعودية من المآزق التي أوقعت القيادة نفسها فيها، وانخراطها في أعمال انتقام تهدد استقرار الأوضاع ليس في المملكة فحسب، بل كل المنطقة" على حد قوله.

وقال المسؤول القطري السابق "مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقة الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة، والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها، على حد تعبيره.

المصدر: RT + "تويتر"