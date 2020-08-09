اليمن.. مواجهات ضارية بين الحوثيين والقوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية وسط البلاد

قال مراسل RT في اليمن، يوم الأحد، إن مواجهات ضارية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت بين الحوثيين والقوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية بمحافظة الضالع وسط اليمن.

وأضاف مراسلنا أن الاشتباكات وقعت تحديدا في مواقع الحرة قروض قطاع حبيل يحيى.

وذكر "المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي" في صفحته على "فيسبوك" أن القوات المشتركة تخوض في هذه الأثناء مواجهات وصفها بـ"الضارية" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح المركز أن الحوثيين حاولوا تنفيذ عمليات تسلل تم التعامل معهم حسب قواعد الاشتباك، مؤكدا المواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

تخوض قواتنا المسلحلة هذه الأثناء مواجهات ضارية بالأسلحة الخفيغة والمتوسطة مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مواقع الحرّة قَروض قطاع حبيل يحيى، المليشيات تزج بالمغرر بهم من عناصرها لتنفيذ عمليات تسلل ، ويتم التعامل معهم حسب قواعد الإشتباك.



12:30 AM — المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي (@dhalacenter) August 9, 2020

المصدر: RT