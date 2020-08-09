مصر.. القبض على المتهمين بسرقة رئيس نادي الأهلي

ألقت الشرطة المصرية اليوم الأحد، القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب بمدينة 6 أكتوبر، وضبط المسروقات بحوزتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يعملون في حديقة الفيلا، وضبط بحوزتهم "لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز ايباد"، واعترف المتهمون بالسرقة وتم إحالتهم إلى النيابة.

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وأمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب داخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بالتحريات الأولية وكاميرات المراقبة التي أثبتت تورطهم في ارتكاب السرقة، واعترفوا بتنفيذهم الجريمة لعلمهم بخلو الفيلا، ونيتهم سرقة أموال أو مشغولات ذهبية نفيسة، إلا أنهم لم يجدوا بداخلها سوى أجهزة إلكترونية وهواتف محمول، وقاموا بسرقتها.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وتعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري لحادث سرقة، حيث تعرض منزل نجم القلعة الحمراء السابق في منطقة حي الأشجار في السادس من أكتوبر، للسرقة أثناء تواجده في الخارج.

المصدر: اليوم السابع