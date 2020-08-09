 مسؤول صحي مصري: سنتخذ كل الإجراءات لوقاية وحماية الناخبين من كورونا أثناء انتخابات "الشيوخ"

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن الدولة ستتخذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية وحماية الناخبين أثناء انتخابات مجلس الشيوخ.

إقرأ المزيد

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا ما زال موجودا، وتمت السيطرة على الفيروس دون انتصار حتى الآن.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن عودة أرقام إصابات كورونا في مصر للزيادة خلال آخر يومين هو جرس إنذار لتنبيه المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار المسؤول إلى أهمية التزام الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ بارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر مع الآخرين، وتعقيم اليد بالكحول قبل وبعد التصويت، فضلا عن عدم الذهاب للجان الانتخابات في حال الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا.

ناصر حاتم

المصدر: RT