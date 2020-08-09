احتجاجات بيروت.. متظاهرون يقتحمون وزارتين وتواصل الاشتباكات في محيط البرلمان

في اليوم الثاني من مظاهرات شعبية واسعة النطاق هزت بيروت على خلفية الانفجار المدمر في مرفئها، اقتحمت حشود من المحتجين الغاضبين اليوم الأحد مزيدا من مقرات الوزارات في عاصمة لبنان.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية دخول متظاهرين إلى مقري وزارتي الأشغال والمهجرين في منطقة ستاركو، وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا من داخل الوزارتين.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن مجموعات من المحتجين تقتحم حاليا مكاتب وزارة الإسكان والنقل.

ويأتي ذلك بعد يوم من تعرض مقرات وزارات الخارجية والاقتصاد والتجارة والبيئة والطاقة والمياه ومبنى جمعية المصارف للاقتحام من قبل المحتجين.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوى الأمن والمحتجين في محيط مقر مجلس النواب وسط بيروت.

وذكرت قناة LBCI أن المتظاهرين فتحوا ثغرة في الجدار الحديدي الذي يؤدي الى ساحة النجمة، مؤكدة أن قوى الأمن استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة ضد المحتجين.

وذكرت القناة أن عناصر الأمن استخدموا الرصاص المطاطي بشكل كثيف ضد المحتجين وسط العاصمة، لكن قوى الأمن الداخلي نفت صحة هذه الأخبار على صفحتها في "تويتر".

ان عناصر #قوى_الأمن الداخلي لم تطلق الرصاص المطاطي على المتظاهرين كما تداولت بعض وسائل الإعلام. pic.twitter.com/xLCtCFWJ1D — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 9, 2020

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد اندلاع حريق في محيط مقر مجلس النواب، مع استخدام قوى الأمن أشعة الليزر والغاز المسيل للدموع بحق المتظاهرين.

اندلاع حريق في محيط مبنى البرلمان وسط #بيروت، وقوى الأمن تستخدم أشعة الليرز على المتظاهرين pic.twitter.com/DJfaW5y0Q8 — 24.ae (@20fourMedia) August 9, 2020

المصدر: وكالات