مصر.. تشريعية "النواب" ترفض رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك وتؤكد تقديرها للأهلي

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الأحد رفض الإذن برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك الرياضي، النائب مرتضى منصور.

وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي قد قدم الإذن برفع الحصانة عن منصور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كامل تقدير اللجنة للقلعة الحمراء وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور. وأشار الطماوي إلى أن رفض اللجنة لرفع الحصانة يأتي لا سيما وأنها ارتأت شبهة الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب مرتضى منصور، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وقال الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن النائب مرتضى منصور تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.

ناصر حاتم

المصدر: RT