الكويت تعلن تقديم 41 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في لبنان

أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان عن تقديم 41 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي وتوفير مساعدات طبية وغذائية عاجلة.

إقرأ المزيد

وأعلن الخالد أنه "انطلاقا من وقوف الكويت وتضامنها مع لبنان الشقيق وبتوجيهات سامية من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بتقديم المساعدات الإغاثية للبنان الشقيق منذ وقوع الانفجار عبر جسر جوي".

وخلال ترأسه وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، أفاد عن "استعداد الكويت لتقديم الدعم في مواجهة هذه الكارثة بالتزامات مسبقة على الصندوق الكويتي للتنمية يعاد تخصيصها لمصلحة لبنان بما يقارب ثلاثين مليون دولار سيتم التنسيق بشأنها مع السلطات اللبنانية لدعم الأمن الغذائي، إضافة إلى مساعدات طبية وغذائية عاجلة تصل إلى أحد عشر مليون دولار، إضافة إلى تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلال افتتاح المؤتمر على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية "لأن مستقبل لبنان على المحك"، قائلا إن بلاده تعمل ما في وسعها "لتجنب الفوضى في لبنان، لأنها لا تخدم الوضع".

بدوره قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه التزم أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة، وأكد "أن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

من جهة أخرى، ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية.

المصدر: وكالات