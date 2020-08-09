العراق يسجل 2726 إصابة و82 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 2726 إصابة و82 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الوزارة، في بيان، أنه "تم فحص 18003 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1145386 نموذجا".

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 2271 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 107775 حالة، وبلغت الإصابات 150115 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5392 حالة.

المصدر: RT