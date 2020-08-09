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شائعات حول الفنانة اللبنانية فيروز وابنتها ترد على "الفبركات"

أخبار العالم العربي

شائعات حول الفنانة اللبنانية فيروز وابنتها ترد على
AFP
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، خبر وفاة الفنانة اللبنانية فيروز، بعد تعرضها لوعكة صحية، الأمر الذي أثار حفيظة ابنة الفنانة، ريما الرحباني، ودفعها لحسم الجدل.

ونفت ابنة فيروز، ريما الرحباني، شائعة وفاة والدتها، عبر تدوينة على حسابها الخاص في موقع "فيسبوك"، قائلة: "إلى مُطلقي الشائعات الذين يظل لديهم رغبة ونفْسْ ووقت بكل الظروف مهما كانت سوداء يفبركوا الخبر ذاته! وكأنها رغَبات لديهم أكتر أنها مجرد إشاعات!".

شائعات حول الفنانة اللبنانية فيروز وابنتها ترد على

وتداول أمس السبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنانة اللبنانية فيروز.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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