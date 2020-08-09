شائعات حول الفنانة اللبنانية فيروز وابنتها ترد على "الفبركات"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، خبر وفاة الفنانة اللبنانية فيروز، بعد تعرضها لوعكة صحية، الأمر الذي أثار حفيظة ابنة الفنانة، ريما الرحباني، ودفعها لحسم الجدل.

ونفت ابنة فيروز، ريما الرحباني، شائعة وفاة والدتها، عبر تدوينة على حسابها الخاص في موقع "فيسبوك"، قائلة: "إلى مُطلقي الشائعات الذين يظل لديهم رغبة ونفْسْ ووقت بكل الظروف مهما كانت سوداء يفبركوا الخبر ذاته! وكأنها رغَبات لديهم أكتر أنها مجرد إشاعات!".

وتداول أمس السبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنانة اللبنانية فيروز.

حد يقولى ان خبر وفاة فيروز اشاعة والنبى — Galileo (@3mr_3yyad) August 9, 2020

شفت خبر وفاة فيروز هقفل الجوال وهنام وانا بتمنى اني اصحى الاقيها اشاعه عشان انا بعشقها #فيروز — Esraa Mohamed (@Eseaax) August 9, 2020

المكتب الصحفي بتاع زياد رحباني كانوا قالوا الخبر لسة من دقائق انها اتوفت ف حادثة🤷‍♀️ — أم الخلول 🏳️ (@nannozein) August 8, 2020

هل خبر وفاة السيدة فيروز حقيقي😔؟ — silvasimonian207 (@silvasimonian21) August 9, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي