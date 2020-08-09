مصادر لـRT: وصول رئيس البرلمان الليبي إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين

أفاد مراسل "RT" نقلا عن مصادر بأن المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي وصل اليوم الأحد، إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن رئيس البرلمان يزور القاهرة لاستئناف سلسلة لقاءات في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

وأوضحت أنه من المقرر أن يعقد صالح خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة.

المصدر: RT + وكالات