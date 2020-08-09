نازحة تنتحر بشنق نفسها في مخيم شمالي العراق

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الأحد، عن انتحار نازحة تبلغ من العمر عشرين عاماً في مخيم شمالي العراق.

وقال في بيان صحفي، إن "إحدى النازحات في مخيم جبل سنجار التابع لمحافظة نينوى وتدعى (البكلي سليمان حسين) وهي من مواليد 2000، وجدت منتحرة بتاريخ في التاسع والعشرين من الشهر الماضي في الساعة الثانية فجراً".

وأضاف، أن "المنتحرة شنقت نفسها بواسطة حبل مربوط في الهيكل الحديدي لسقف الخيمة والبالغ ارتفاعه (2,5) متراً مما ادى الى وفاتها".

وأشار الغراوي إلى أن "النازحة كانت تعاني من الكآبة والحالة النفسية الصعبة في المخيم وهذا يدعونا إلى مطالبة الحكومة بالاسراع في عودة النازحين الى مناطقهم والمحافظة على حياتهم وانهاء معاناتهم الانسانية".

المصدر: RT