الكاظمي يفصح عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، أفصح عن ذمته المالية للعام 2020.

وقالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة إنها "تلقت استمارة كشف الذمة المالية للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أملاك وثروة الكاظمي.

ويلزم قانون هيئة النزاهة العراقية، كلا من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، فضلا عن غيرهم ممن يشغلون الوظائف والمناصب الرسمية العليا، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.

المصدر: RT