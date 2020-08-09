أحدث صورة للمرجع الديني السيستاني بعد بلوغه التسعين عاما (صورة)

ظهر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في أحدث صورة له، بعد بلوغه التسعين عاما.

RT

وبحسب المعلومات فإن الصورة التقطت له أمس السبت، بعد أربعة أيام على دخوله عقده العاشر.

وعلي السيستاني هو المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق والعالم أجمع، رغم وجود مراجع شيعية أخرى. ولا يظهر السيستاني في مقابلات تلفزيونية، ولديه عدد قليل من الصور التي يظهر فيها خلال استقباله رؤوساء دول أو ممثلين أمميين.

المصدر: RT