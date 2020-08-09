بيان من الجيش اللبناني بخصوص مواجهات أمس وسط بيروت

أعلن الجيش اللبناني في بيان، اليوم الأحد، أنه سجل 105 إصابات في صفوف عسكرييه خلال المواجهات التي وقعت أمس السبت مع المحتجين في وسط بيروت، بينهم 8 ضباط، إصابة اثنين منهم بليغة.

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وقال الجيش في بيان:" أثناء قيام وحدات من الجيش بعمليات حفظ الأمن، وأثناء الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف، ما أدى إلى وقوع 105 إصابات، بينهم 8 ضباط إصابة اثنين منهم بليغة".

ولفت الجيش في بيانه إلى أنه "تم توقيف أربعة أشخاص ممن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، مبنى جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها، كما أضرموا النار في مبنى يقع في محيط البرلمان، وفي فندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين".

ووقعت مواجهات ليل أمس في وسط بيروت بين محتجين غاضبين إثر انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل عنصر أمني وجرح العشرات.

المصدر: موقع الجيش