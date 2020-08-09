السفير الفرنسي في لبنان: فرنسا تشارك في التحقيق بانفجار المرفأ

أعلن السفير الفرنسي لدى لبنان، برنار فوشيه، الأحد، أن بلاده تشارك في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، ضمانا للنزاهة والسرعة لإنجاز التحقيقات.

إقرأ المزيد

وقال فيشيه في تغريدة عبر "تويتر" إن "فرنسا تشارك في التحقيق الجاري في انفجار 4 أغسطس، حيث يقدم 46 من رجال الشرطة والدرك الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي افتتحه المدعي العام، ضمانا للنزاهة في التحقيقات والسرعة".

La France participe à l’enquête en cours sur l’explosion du 4 août - 46 policiers et gendarmes œuvrent en appui technique de l’instruction judiciaire ouverte par le procureur général - une garantie d’impartialité dans les investigations et de rapidité. #liban La France agit ! pic.twitter.com/CvLINL08w6 — Bruno Foucher (@B_Foucher) August 9, 2020

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية قد قال إن الرئيس ميشال عون اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، "الهدف منه تضييع الوقت".

وتعقد فرنسا اليوم بمشاركة الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا لدعم لبنان، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر المقرر عقده عبر دائرة فيديو مغلقة، والذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من الرؤساء وممثلي المؤسسات الدولية.

المصدر: RT