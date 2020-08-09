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السفير الفرنسي في لبنان: فرنسا تشارك في التحقيق بانفجار المرفأ

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السفير الفرنسي في لبنان: فرنسا تشارك في التحقيق بانفجار المرفأ
@B_Foucher
خبراء فرنسيون يشاركون بالتحقيقات في انفجار المرفأ
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أعلن السفير الفرنسي لدى لبنان، برنار فوشيه، الأحد، أن بلاده تشارك في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، ضمانا للنزاهة والسرعة لإنجاز التحقيقات.

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وقال فيشيه في تغريدة عبر "تويتر" إن "فرنسا تشارك في التحقيق الجاري في انفجار 4 أغسطس، حيث يقدم 46 من رجال الشرطة والدرك الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي افتتحه المدعي العام، ضمانا للنزاهة في التحقيقات والسرعة". 

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية قد قال إن الرئيس ميشال عون اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، "الهدف منه تضييع الوقت".

 وتعقد فرنسا اليوم بمشاركة الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا لدعم لبنان، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر المقرر عقده عبر دائرة فيديو مغلقة، والذي يترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد كبير من الرؤساء وممثلي المؤسسات الدولية.

المصدر: RT

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