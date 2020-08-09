المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع في قطاع غزة

أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية، اليوم الأحد، باتجاه أرض زراعية وموقع شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي في محيط موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، جنوب شرق دير البلح، أطلقت عدة قذائف صوب أراضي المواطنين الزراعية وموقع في المنطقة، ما أدى إلى تدمير الموقع واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم سمع صوت اطلاق نار باتجاه أعمال إسرائيلية على السياج الأمني جنوب قطاع غزة، حيث تم تعليق الأعمال على السياج واطلاق قذائف هاون لخلق ستار دخاني في المنطقة.

وأفادت مراسلة "RT" بأنه تم بعد ذلك إطلاق نار من القطاع نحو قوة عسكرية إسرائيلية هرعت إلى المنطقة، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT + وفا