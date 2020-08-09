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السعودية.. تجارب سريرية على 5000 متطوع للقاح صيني ضد كورونا

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السعودية.. تجارب سريرية على 5000 متطوع للقاح صيني ضد كورونا
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن قرب إجراء تجارب سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة "كان سينوا " الصينية على 5000 متطوع في المملكة من الأصحاء فوق سن 18 عاما.

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وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أنه يجري حاليا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع شركة "كان سينوا" الصينية، التي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس.

واشارت إلى أنها "نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين، وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine على 108 متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 وحتى 27 مارس 2020، تضمنت ثلاث جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية)".

كما شملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 وحتى 16 أبريل 2020، وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة)، حيث أظهرت هاتان المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين، واستجابة مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة، وخصوصا مع جرعات اللقاح المنخفضة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن العمل يجري حاليا لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في 3 مدن رئيسة هي الرياض والدمام ومكة المكرمة، مؤكدة أنه سيعلن عن إطلاق التجارب في القريب العاجل.

المصدر: د ب أ

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