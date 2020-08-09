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البطريرك الماروني: على الحكومة أن تستقيل إذا لم تكن قادرة على المساعدة في نهوض البلاد

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البطريرك الماروني: على الحكومة أن تستقيل إذا لم تكن قادرة على المساعدة في نهوض البلاد
Reuters
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي
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دعا البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي الحكومة، الأحد، إلى الاستقالة إذا لم تستطع "تغيير الطريقة التي تحكم" البلاد ومساعدتها على التعافي من انفجار يوم الثلاثاء الكارثي.

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وأكد الراعي أن انفجار مرفأ بيروت هو كارثة هزت دول العالم. وقال إن من حق هذه الدول، إذ تمد لبنان بالمساعدات السخية والمحبة، أن تعرف أسبابها الغامضة.

وشدد في عظة قداس الأحد أنها جريمة موصوفة ضد الإنسانية، ومن الواجب الاستعانة بتحقيق دولي لكشف حقائقها كاملة وإعلانها، مع وجوب محاسبة كل مسؤول عن هذه المجزرة مهما علا شأنه.

وأدى الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يو الثلاثاء الماضي، إلى أكثر من 150 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، فيما قدرت الحكومة عدد المفقودين بـ60 شخصا.

وتعقد فرنسا مؤتمرا دوليا اليوم لتقديم الدعم للبنان، في وقت قال رئيس الحكومة حسان دياب إنه سيطرح الاثنين على مجلس الوزراء إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

المصدر: رويترز+ وكالات

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