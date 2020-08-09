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جبران باسيل يتعرض لانتقادات لاذعة على الهواء مباشرة من مذيعة في قناة CNN

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جبران باسيل يتعرض لانتقادات لاذعة على الهواء مباشرة من مذيعة في قناة CNN
AFP
رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل
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تناقلت وسائل إعلام لبنانية ومواقع مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض النائب اللبناني جبران باسيل لموقف محرج خلال مشاركته في مقابلة إعلامية مع قناة الـ"سي إن إن"الأمريكية.

وبحسب الفيديو شنت مذيعة قناة الـ"CNN" بيكي آندرسون هجوما على رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، بعدما أكدت له ان دعوته لبرنامجها ليس لأنه يمثل اللبنانيين، بل حسبما قالت: "في الواقع لأنك لا تمثلهم، بالنسبة لملايين اللبنانيين أنت تمثل محاباة الأقارب وفساد السلطة الحاكمة التي أغرقت البلد في حفرة من اليأس".

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت المذيعة وهي تقول لباسيل: "دعوتك كرئيس أكبر كتلة برلمانية وصاحب نفوذ كبير في الحكومة. دعوتك بصفتك المشرف على وزارة أغرقت البلاد في نصف الدين العام ومنعت الكهرباء عن اللبنانيين لأكثر من عشرين ساعة في النهار".

وختمت: "دعوتك إلى برنامجي لأسألك متى تنوي تحمل مسؤوليتك الشخصية والمهنية عن أزمة اليوم"؟.

من جهته قال وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، إنه ينبغي تحمل مسؤولية عدم القدرة على التغيير وليس عن الفساد، بحسب ما جاء في "سي إن إن عربية".

المصدر: وكالات

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