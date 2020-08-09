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سبب تغيير الملك عبد العزيز بيتا شعريا في قاعة استقبال قصر الحكم (فيديو)

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سبب تغيير الملك عبد العزيز بيتا شعريا في قاعة استقبال قصر الحكم (فيديو)
الملك الراحل عبد العزيز آل سعود
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حرص الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، على تغيير بيت من الشعر كتب في قاعة الاستقبال بقصر الحكم في العاصمة الرياض.

وذكرت دارة الملك في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس السبت، نقلا عن المؤرخ أمين الريحاني قوله في كتابه "ملوك العرب"، إنه لاحظ عند دخوله القصر وجود بيتين من الشعر نصهما "لسنا وإن كرمت أوائلنا.. يوما على الأنساب نتكل.. نبني كما كانت أوائلنا.. تبني ونفعل فوق ما فعلوا".

وأشارت دارة الملك إلى أن المؤرخ سجل ملاحظة أمام الملك بأن صحة النصف الأخير هو "تبني ونفعل مثلما فعلوا"، إلا أن الملك عبد العزيز أخبره بأنه هو من طلب تعديله على تلك الشاكلة، لأن هدفه ليس فعل السابقين فقط ولكن أفضل منهم.

وأضافت أن ذلك يدل "على رؤية الملك عبدالعزيز في مستقبل المملكة، وأن هناك تطويرا كبيرا ينتظرها، كما كان يقبل الكثير من الاختراعات الجديدة".

المصدر: دارة الملك عبد العزيز

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