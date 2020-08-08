واشنطن: الشعب اللبناني يستحق زعماء يصغون إليه

على خلفية الاحتجاجات واسعة النطاق التي هزت اليوم السبت بيروت، أعلنت الولايات المتحدة أن الشعب اللبناني يستحق قيادة تصغي إلى مطالبه لإطلاق إصلاحات سياسية في البلاد.

وذكرت السفارة اللبنانية في بيروت مغردة على حسابها في "تويتر": "الشعب اللبناني عانى كثيرا ويستحق زعماء يصغون إليه، وسيغيرون نهجهم استجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة".

وأبدت السفارة دعمها لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مناشدة جميع الأطراف الامتناع عن ممارسة العنف.

1/2 The Lebanese people have suffered too much and deserve to have leaders who listen to them and change course to respond to popular demands for transparency and accountability. — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020

ويأتي ذلك على خلفية مظاهرات معارضة واسعة النطاق ترافقها أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة اللبنانية اليوم، في ظل الانفجار المدمر الذي هز مرفأ المدينة الثلاثاء الماضي.

المصدر: RT