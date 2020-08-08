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واشنطن: الشعب اللبناني يستحق زعماء يصغون إليه

أخبار العالم العربي

واشنطن: الشعب اللبناني يستحق زعماء يصغون إليه
Reuters Goran Tomasevic
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على خلفية الاحتجاجات واسعة النطاق التي هزت اليوم السبت بيروت، أعلنت الولايات المتحدة أن الشعب اللبناني يستحق قيادة تصغي إلى مطالبه لإطلاق إصلاحات سياسية في البلاد.

وذكرت السفارة اللبنانية في بيروت مغردة على حسابها في "تويتر": "الشعب اللبناني عانى كثيرا ويستحق زعماء يصغون إليه، وسيغيرون نهجهم استجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة".

وأبدت السفارة دعمها لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مناشدة جميع الأطراف الامتناع عن ممارسة العنف.

ويأتي ذلك على خلفية مظاهرات معارضة واسعة النطاق ترافقها أعمال شغب واشتباكات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة اللبنانية اليوم، في ظل الانفجار المدمر الذي هز مرفأ المدينة الثلاثاء الماضي.

المصدر: RT

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