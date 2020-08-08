محتجون يقتحمون وزارات ومؤسسات رسمية وسط بيروت

تعرض عدد من مقرات الوزارات والمؤسسات اللبنانية الرسمية وسط العاصمة بيروت اليوم السبت للاقتحام على أيدي متظاهرين غاضبين محتجين ضد السلطات على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ المدينة.

وفي مقدمة هذه المؤسسات، اقتحمت حشود من المحتجين، بينهم ضباط وعسكريون متقاعدون بقيادة العميد المتقاعد سامي الرماح، مقر وزارة الخارجية، حيث رفعوا لافتة كبيرة تنص على أن "بيروت مدينة منزوعة السلاح" وأخرى كتبوا عليها "بيروت مدينة الثورة"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

المتظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت #اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) August 8, 2020

كما اقتحم المحتجون، حسب الوكالة الرسمية، مبنيي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة ومبنى جمعية المصارف وسط العاصمة، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه في منطقة كورنيش النهر.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من داخل الوزارات التي تم اقتحامها، وصورا تؤكد اندلاع حريق داخل وزارة الاقتصاد.

دخول الثوار إلى وزارة الإقتصاد والبيئة وتحريرها من سطوة المنظومة السياسية والعسكرية الفاسدة. #بيروت#لبنانpic.twitter.com/qf5cVMrIhK — Jerry Maher (@jerrymahers) August 8, 2020

إقتحام وزارة الإقتصاد اللبنانية وهذا ما يحصل الآن داخلها. #بيروتpic.twitter.com/v5GUiCAsyf — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) August 8, 2020

إحراق مبنى وزارة الاقتصاد الذي أصيب بضرر كبير خلال انفجار بيروت pic.twitter.com/wpOVgvXJeu — LEB NOW⭕ (@leb_now) August 8, 2020

وأفادت جريدة "النشرة" بتعرض مبنى جمعية المصارف لـ"عمليات تكسير وحرق" على أيدي المحتجين.

كما حاول المتظاهرون اقتحام مقر مجلس النواب حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بينهم وقوى الأمن.

وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية مقتل عنصر واحد لها على الأقل جراء الاشتباكات مع المحتجين، فيما ذكر الصليب الأحمر اللبناني أن حصيلة المصابين على خلفية الاحتجاجات وصلت إلى 238 شخصا تم نقل 63 منهم إلى المستشفيات المحلية فيما تم إسعاف الـ175 الآخرين في المكان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT