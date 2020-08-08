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"رويترز": الشرطة اللبنانية تؤكد مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات مع المتظاهرين وسط بيروت

"رويترز": الشرطة اللبنانية تؤكد مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات مع المتظاهرين وسط بيروت

أخبار العالم العربي

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أفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة اللبنانية أكدت مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين المعارضين وسط العاصمة بيروت اليوم السبت.

يتبع..

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