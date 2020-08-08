"رويترز": الشرطة اللبنانية تؤكد مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات مع المتظاهرين وسط بيروت

استشهاد عنصر من #قوى_الأمن الداخلي خلال قيامه بعملية حفظ امن ونظام اثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray ,بعد ان إعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما ادّى الى سقوطه واستشهاده. pic.twitter.com/sjPmcmrZd3