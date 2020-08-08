"رويترز": الشرطة اللبنانية تؤكد مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات مع المتظاهرين وسط بيروت
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أفادت وكالة "رويترز" بأن الشرطة اللبنانية أكدت مقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين المعارضين وسط العاصمة بيروت اليوم السبت.
استشهاد عنصر من #قوى_الأمن الداخلي خلال قيامه بعملية حفظ امن ونظام اثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray ,بعد ان إعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما ادّى الى سقوطه واستشهاده. pic.twitter.com/sjPmcmrZd3— قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 8, 2020
يتبع..