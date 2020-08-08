مصر.. مستشفى النجيلة يستقبل حالات كورونا جديدة ويسجل أول حالة وفاة

كشف مصدر في مستشفى النجيلة للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة مطروح غربي مصر، عن استقبال المستشفى عددا من حالات مصابة بالفيروس ليلة أمس.

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وأضاف المصدر فى تصريحات لمواقع مصرية، أن مستشفى النجيلة المركزي، الذي استأنف عمله كمستشفى عزل بالكامل، شهد حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد كانت حالته خطرة.

وفي السياق ذاته، ذكر الدكتور محمد علي، وكيل وزارة الصحة في محافظة مطروح، ومدير مستشفى النجيلة السابق، أن هذا المستشفى يخدم ثلاث مدن في المحافظة، هي النجيلة وبراني والسلوم.

ناصر حاتم

المصدر: RT