السفير الأمريكي لدى طرابلس يبحث مع قيادة "الوفاق" الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية

أعلنت السفارة الأمريكية لدى طرابلس أن السفير ريتشارد نورلاند، أجرى اتصالين هاتفيين، يوم الجمعة، مع كل من رئيس الوزراء الليبي، فائز السراج، ووزير داخليته، فتحي علي باشاغا.

وأوضحت السفارة أن اتصال نورلاند بالسراج كان من أجل الحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحل في ليبيا، من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت السفارة، في بيان منشور على صفحتها في "فيسبوك"، أن السفير نورلاند "أشاد بقيادة رئيس الوزراء، بينما تتنادى الأطراف الليبية المسؤولة وتوحد جهودها للدفاع عن سيادة ليبيا ولتنفيذ حل بشأن نزع السلاح في وسط ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين".

كما تشاور السفير نورلاند عبر الهاتف، يوم 8 أغسطس، مع وزير الداخلية باشاغا حول الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف، بما من شأنه أن يؤدي إلى حل ليبي شامل في سرت والجفرة. وقالت السفارة إنها ستظل منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف الليبية التي ترفض التدخل الأجنبي وتسعى إلى الاجتماع في حوار سلمي، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب.

ناصر حاتم

المصدر: RT