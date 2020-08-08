 
مباشر
عاجل
جنبلاط: المطلوب نظام سياسي جديد في لبنان

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح
Reuters
موقع حادث انفجار مرفأ بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohik

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقالت الوزارة إن الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن لديها، كشفت أن العدد المتبقي للمفقودين يبلغ 21 شخصا.

إقرأ المزيد
تغطية مباشرة.. اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن في محيط البرلمان وسط بيروت احتجاجا على انفجار المرفأ
تغطية مباشرة.. اشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن في محيط البرلمان وسط بيروت احتجاجا على انفجار المرفأ

يذكر أن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا