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الكويتية للصناعات البترولية: مقتل عاملين اثنين في مشروع بناء لمرافق الغاز الطبيعي المسال

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الكويتية للصناعات البترولية: مقتل عاملين اثنين في مشروع بناء لمرافق الغاز الطبيعي المسال
english.mubasher.info/news
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أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية عن مقتل عاملين اثنين في مشروع بناء لمرافق الغاز الطبيعي المسال، جنوب الكويت.

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قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" إن اثنين من المتعاقدين من الباطن توفيا في حادث، في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، في منشأة للغاز الطبيعي المسال يجري بناؤها في منطقة الزور.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.

المصدر: رويترز

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