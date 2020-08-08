 
مباشر

قرقاش يدعو إلى استخلاص العبر من دروس الدوحة وبيروت

أخبار العالم العربي

قرقاش يدعو إلى استخلاص العبر من دروس الدوحة وبيروت
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ohhe

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة.

ودعا قرقاش في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم السبت، إلى  استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية، مشددا على أن البعد العربي ضروري، وأن جسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها.

المصدر: توتير

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا