قرقاش يدعو إلى استخلاص العبر من دروس الدوحة وبيروت

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة.

ودعا قرقاش في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم السبت، إلى استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية، مشددا على أن البعد العربي ضروري، وأن جسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها.

اثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 8, 2020

المصدر: توتير