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العراق.. وفاة عامل بعد سقوطه في فتحة تصريف مياه المجاري (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. وفاة عامل بعد سقوطه في فتحة تصريف مياه المجاري (صور)
Reuters
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم السبت، عن انتشال جثة من فتحة تصريف مجاري في محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد.

العراق.. وفاة عامل بعد سقوطه في فتحة تصريف مياه المجاري (صور)
RT

وذكرت المديرية في بيان صحفي، أن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة عامل تسليك مجاري سقط في فتحة تصريف مجاري باحد الدور السكنية في منطقة قضاء شط العرب في محافظة البصرة".

العراق.. وفاة عامل بعد سقوطه في فتحة تصريف مياه المجاري (صور)
RT

واضافت انها "تمكنت من انتشال الجثة بعد دقائق من سقوط العامل بسبب الاختناق بغاز الميثان الخانق".
وأشارت إلى أن "الجثة سلمت الى مركز شرطة شط العرب وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

العراق.. وفاة عامل بعد سقوطه في فتحة تصريف مياه المجاري (صور)
RT

المصدر: RT

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