وصول رئيس المجلس الأوروبي ​شارل ميشال​ إلى ​بيروت​ على رأس وفد

وصل رئيس المجلس الأوروبي ​شارل ميشال​ إلى ​بيروت​ على رأس وفد من المجلس، في زيارة تستمر لساعات يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين.

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وتتزامن زيارة المسؤول الأوروبي، مع زيارة وفد تركي رفيع برئاسة فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث أكد الجميع استعداده لمساعدة لبنان في أعقاب الانفجار في المرفأ الذي أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

كما تأتي الزيارة عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن مكتبه اليوم أنه سيستضيف مع الأمم المتحدة مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا الأحد اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.

يتبع..