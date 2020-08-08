وصول جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار بيروت إلى القاهرة

ودعت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثامين المصريين الثلاثة، ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في طريقها إلى محافظة الغربية لدفنها بمسقط رأس أصحابها هناك.

وكانت الجثامين الثلاثة وصلت إلى مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بنقلها إلى أرض الوطن من قبل السفارة المصرية في بيروت.

وكان أهالي الضحايا الثلاثة في انتظار وصول الجثامين على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت صباحا.

والضحايا هم إبراهيم عبدالمحسن السيد أبو قصبة، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي أحمد الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

المصدر: RT