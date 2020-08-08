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سوريا.. وصول أول قطار محمل بالحبوب إلى ريف دمشق

أخبار العالم العربي

سوريا.. وصول أول قطار محمل بالحبوب إلى ريف دمشق
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وصل أول قطار محمل بالحبوب من مرفأ طرطوس على الساحل السوري إلى صوامع السبينة في ريف دمشق، وذلك بعد انقطاع دام 9 سنوات.

وكان وزير النقل السوري، علي حمود، أعلن أمس أن القطار يحمل ألف طن من الحبوب، وقال إن كوادر مؤسسة الخطوط الحديدية أعادوا تأهيل وصيانة الخط الحديدي من الناصرية وحتى السبينة، خلال شهر واحد، وأوضح أن ذلك هو استكمال لعمليات الصيانة الكلية للخط البالغ طوله 309 كم.

سوريا.. وصول أول قطار محمل بالحبوب إلى ريف دمشق

وأشار إلى أن العمل بقي مستمرا رغم الظروف الصعبة ونقص المعدات الفنية بسبب العقوبات والحصار الجائر، والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

المصدر: RT

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