ناشطة سعودية تعتذر من هند القحطاني (فيديو)

بعد الهجوم عليها مؤخرا بسبب ملابسها ووصفها بـ"عجوز النار"، اعتذرت ناشطة مواقع التواصل أروى عمر، للناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني.

وشددت أروى خلال مداخلة على قناة "atv" الكويت، على عدم وجود أزمة أو مشكلة مع هند، وأنها لم تنتقدها يوما على رقصها.

وأوضحت أن الانتقاد الذي وجهته إلى القحطاني كان بسبب ملابسها، وطالبتها وقتها بأن تحترم سنها وابنها، لأنها كانت تصور في "سناب شات" وترتدي ملابس تُظهر بطنها.

وقالت أروى عمر إن إطلاقها لفظ "عجوز النار" على هند القحطاني لم يكن مقصودا، مقدمة اعتذارها لها، موضحة أنه لا يوجد شخص معصوم من الخطأ "فهي أم وأنا أم ولا يوجد شخص لا يخطئ.. أتمنى تقبل أسفي".

المصدر: وكالات