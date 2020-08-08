نجم سعودي يصاب بكورونا بعد أيام من إطلاق سراحه (فيديو)

أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، منصور الرقيبة، عن إصابته بفيروس كورونا، بعد مرور 10 أيام من إطلاق سراحه.

وظهر الرقيبة، في مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق "سناب شات"، أمس الجمعة، في المستشفى بعد إصابته بالوباء، موضحا أنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ولكنه أصبح الآن في حال أفضل.

وقال الرقيبة: "تعرضت لكورونا والحمد لله، أنا الحمد لله طيب وبخير حبيت أطمنكم، الحرارة عدت وراحت، وأصبحت بأفضل حال".

وأضاف: "ما كان ودي أصور لولا أن بعض الصور تسربت، وقلق بعض الناس علي وأردت طمأنة الناس علي واللي من الله رضا شكرا لكم".

ويعد منصور الرقيبة أحد من مشاهير "سناب شات" في المملكة، ويتابعه الآلاف من الأشخاص، وهو يفضل إثارة قضايا مجتمعة مختلفة، وله فيها آراء غير تقليدية بالمرة، وغالبا ما تثير الجدل.

وأطلق سراحه عقب القبض عليه مطلع أبريل الماضي لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات